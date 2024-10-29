Встречаем новые пятитысячные купюры — они уже в ходу

В России начали выдавать новые пятитысячные купюры. Они уже поступили в оборот на Алтае, в Курской области и Пермском крае. На банкнотах изображены стела «Европа–Азия» Екатеринбурга и памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Старые банкноты (с видами Хабаровска) будут выходить из оборота постепенно.

Массового появления в обращении следует ждать к ноябрю-декабрю, уточнили в Центробанке и пояснили, что банкам нужно провести техническую подготовку банкоматов и других устройств к работе с новыми купюрами. Старые банкноты образца 1997 году продолжат находиться в обращении наравне с новыми еще несколько лет, их будут вытеснять из оборота постепенно.

На новой пятитысячной купюре собраны достопримечательности Уральского федерального округа. Лицевая сторона банкноты посвящена Екатеринбургу. Основной элемент композиции — стела Европа — Азия, символическая граница между Европой и Азией, на купюре также изображены купол цирка в столице Урала, небоскреб «Высоцкий», памятники конструктивизма, дом Севастьянова. На оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Центробанк планирует до 2025 года постепенно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1 тыс. рублей.

Зачем нужна такая смена «имиджа» денег, пояснили изданию «Московский комсомолец» эксперты.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Смена дизайна помогает избежать постоянного акцента на одних и тех же регионах, что делает процесс справедливее и поддерживает многонациональный образ России. Новый дизайн также часто отражает актуальные достижения страны и ее конкретных регионов.

Внешний вид денег обновляется с учетом времени и значимости изображений, а также вынуждает фальшивомонетчиков тратить средства на модернизацию технологий и утилизацию старых подделок после их изъятия. Частота замены зависит от износа, а не от времени. Современные материалы позволяют купюрам обращаться до 20 лет, что дает возможность делать их замену реже, чем, например, в 90-х.

Анастасия Хрусталёва, старший вице–президент ИК Fontvielle:

Не существует каких-то общепринятых стандартов по срокам смены дизайна купюр, Центробанк каждой страны исходит из их актуальности и целесообразности. Наличные деньги являются символами страны, демонстрируют её национальную идентичность, целостность и многогранность. Чаще всего на них изображены выдающиеся личности, достопримечательности или исторические события. И, конечно, периодически дизайн нуждается в актуализации, но обычно гораздо реже, чем модернизация купюр с целями защиты от подделок и продления срока их эксплуатации.

Около 10 лет назад активно обсуждалась идея замены изображения Гамильтона на 10-долларовой купюре на портрет некой выдающейся американки. В итоге многочисленных общественных дискуссий от неё всё же отказались, оставив всё как есть. Так что действия российского регулятора, предложившего общественную дискуссию о внешнем виде 1000-рублевой купюры, вполне укладываются в общемировую практику

Помимо того, что процесс обновления защиты происходит чаще, примерно раз в 7-10 лет, ему не уделяется так много общественного внимания, как смене дизайна. Если при печати применяются новые виды красок, изменяется качество сырья, зашиваются дополнительные нити или наносятся QR-коды, то это скорее технический аспект, не дискуссионный. То ли дело дизайн! При модернизации его элементов важно учесть множество факторов – политических, культурных, национальных, религиозных, выбирая наиболее оптимальный вариант.

С учётом сроков последнего обновления дизайна российских номиналов, действия Банка России вполне логичны. Так, тысячарублёвая была введена в обращение 23 года назад, а пятитысячная — 18 лет назад. Более мелкие номиналы вообще повторили дизайн образцов 1995 года. Что касается 200 рублей и 2000 рублей, то это новые номиналы. С их введением заодно начался и процесс редизайна старых, чтобы все купюры были в одной стилистике. Центробанки, в том числе Банк России, внедряют новые серии банкнот постепенно, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на банковскую инфраструктуру и пользователей наличных денег.

Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова:

Периодически ввод в действие купюр нового образца практикуют центральные банки разных стран и регионов. Наиболее известные примеры из последних — замена наличных евро в 2019-2020 годах и выпуск новых купюр в Великобритании в этом году. В последнем случае все понятно: новый король — новые банкноты, правда, с прежним дизайном, кроме портрета монарха. Что касается новых евро, то там сделали более четкой картинку и добавили новые степени защиты. Именно борьба с фальшивомонетчиками является основной причиной замены старых купюр на новые.

Банк России в этой связи решил пойти по более радикальному пути и сменил еще и дизайн. Такой подход позволяет дополнительно защитить недавно напечатанные банкноты от их изготовления мошенниками. Представляется, что данный процесс (включая новый дизайн) в этом контексте является оправданным. Старые купюры будут изыматься из обращения постепенно, по мере их износа. Следует принимать во внимание еще тот факт, что доля наличных в денежном обороте во всех странах постепенно снижается, и таким образом стоимость замены купюр тоже уменьшается.

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