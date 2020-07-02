Вступили в силу новые правила для владельцев электросчетчиков: и проверки будут, и штрафы есть

С 1 июля 2020 года, как и планировалось, вступают в силу нормы закона «об умных электросчетчиках» (от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ).

И вместе с ними существенно меняются правила по эксплуатации счетчиков электроэнергии (Постановление Правительства от 18 апреля 2020 г. № 554). Разберем, как это коснется непосредственно нас, граждан-потребителей, — отмечают эксперты портала Юридические тонкости .

1. Нужно ли срочно менять свой электросчетчик?

Такой необходимости нет. С 1 июля все обязанности по коммерческому учету электроэнергии переходят на гарантирующего поставщика или сетевую организацию (далее для удобства буду называть их «энергокомпания»).

Это значит, что она должна заменить счетчик в случае, если прежний выйдет из строя. К таким случаям относятся:

истечение срока межповерочного интервала или срока эксплуатации (они указаны в техпаспорте счетчика),

а также поломка счетчика или его утрата,

или же первичное подключение жилого объекта к энергосетям.

Отсутствие счетчика также предусмотрено в числе этих обстоятельств.

Так что с июля потребитель может потребовать от энергокомпании поставить ему новый счетчик, если такового нет в его жилом помещении. А пока ни одно из указанных обстоятельств не наступило, у нас должны принимать показания имеющихся счетчиков.

Для замены счетчика нужно будет подать заявку в энергокомпанию — с этого момента у нее есть 6 месяцев на то, чтобы ее исполнить.

За нарушение этого срока компания заплатит неустойку потребителю: в первые 3 месяца — 50% от стоимости своих услуг, далее — в размере 100% (т. е. можно рассчитывать на снижение платы за электричество).

Однако неустойка начисляется с месяца, в котором получена претензия от потребителя — поэтому очень важно своевременно направить ее в адрес энергокомпании.

За период до того, как энергокомпания поставит новый счетчик, плата за электричество будет начисляться по т. н. замещающей информации.

Это прошлогодние показания счетчика за тот же месяц, а при отсутствии таковых — за ближайший месяц, когда были показания.

Обратите внимание, что установка электросчетчиков с июля должна проводиться за счет энергокомпаний, т. е. мы, потребители, не обязаны платить ни за счетчик, ни за ввод его в эксплуатацию. Наша обязанность — лишь обеспечить доступ в жилое помещение для установки счетчика.

2. Когда поставят «умные электросчетчики»?

Обязанность по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии (т. е. «умных счетчиков») возлагается на энергокомпании с 2022 года.

До этого времени они вправе ставить такие счетчики, а могут поставить и обычный прибор. А вот в новостройках «умные счетчики» должны быть уже с 2021 года.

3. Как будем передавать показания счетчиков?

До тех пор, пока собственнику жилья не поставили «умный электросчетчик», он обязан снимать и передавать показания своего прибора учета.

Сроки и порядок передачи показаний определяются договором с энергокомпанией. А вот в отношении «умных счетчиков» вся ответственность за снятие показаний переходит на энергокомпанию.

Она получает их со счетчика дистанционно, а собственник жилья вправе требовать, чтобы ему предоставили информацию о снятых показаниях и начислении платы за электричество.

4. Как будут проходить проверки счетчиков?

Плановые проверки будут проводиться в отношении старых приборов учета, для «умных электросчетчиков» предусмотрены только внеплановые проверки.

Основанием для внеплановой проверки является поступивший сигнал индикаторов «умного счетчика» о том, что произошло внешнее вмешательство в его работу.

В ходе проверки счетчика будет проводиться фото- и видеосъемка. Если собственник не участвовал в проверке, материалы съемки должны прилагаться к составляемому акту.

Собственник жилья вправе привлечь к участию в проверке аккредитованного эксперта в области метрологии.

Если будет установлено вмешательство в работу счетчика (в т.ч. одного из компонентов системы интеллектуального учета), составляется акт о безучетном потреблении электричества.

Это является основанием для доначисления платы с учетом 10-кратного штрафного коэффициента. Если собственник дважды не обеспечит допуск в свое жилое помещение для проверки счетчика, плата будет начисляться по нормативу, повышенному в 1,5 раза.

Иными словами, после установки «умного счетчика» для нас, потребителей, значительно сокращается круг обязанностей.

Нужно будет только обеспечить целостность и сохранность счетчика, а также вовремя предоставлять энергетикам доступ к нему для проверок. Снятие показаний, поверки и замена — все это становится заботой энергокомпаний.

Источник: Юридические тонкости