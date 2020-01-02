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Вступили в силу поправки в ПДД, позволяющие водителям предъявлять электронный полис ОСАГО
Фото: a.d-cd.net

Вступили в силу поправки в ПДД, позволяющие водителям предъявлять электронный полис ОСАГО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 02.01.2020

В России вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), расширяющие список документов, которые можно предъявлять сотрудникам ГИБДД при проверке. Постановление правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» было опубликовано на портале проектов правовых актов.

Изменения заключаются в том, что со 2 января водитель, оформивший полис ОСАГО в электронном виде, сможет предъявлять его сотрудникам ГИБДД для проверки вместо аналогичного документа на бумажном носителе. Чтобы установить факт заключения договора ОСАГО, инспекторы ГИБДД теперь смогут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Проект постановления был разработан МВД России. Он призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

Вступили в силу поправки в ПДД, позволяющие водителям предъявлять электронный полис ОСАГО

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