Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ВСУ атаковали российские регионы — перемирие нарушено
Новости Республики
ВСУ атаковали российские регионы - перемирие нарушено
фото: © Telegram Владимир Зеленский

ВСУ атаковали российские регионы — перемирие нарушено

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:01 08.05.2026

Несмотря на объявленное Россией с нуля часов перемирие и полное прекращение огня российскими военными, ВСУ продолжили наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.  В ведомстве напомнили, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, — говорится в сообщении.

Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.

Узнайте больше:  В Симферополе маршрутка снесла остановку - пострадавшая женщина в тяжёлом состоянии

Кроме того, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, — сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 20

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.