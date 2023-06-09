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ВСУ обстреляли ракетами детский лагерь на Арабатской стрелке. Есть погибший

ВСУ обстреляли ракетами детский лагерь на Арабатской стрелке. Есть погибший

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:31 09.06.2023

Один человек погиб и один ранен при обстреле ракетами «Storm Shadow» детского оздоровительного лагеря «Днепряны» на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Ещё одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две всё же достигли цели. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения. Номера и маркировка на обломках чётко показывают, что это именно английские ракеты, поставленные киевскому режиму.

Вдумайтесь: по нашим данным, ракеты летели на Бердянск, но потом были специально перенацелены на детский лагерь. Это при том, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям. Отольётся всё это киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала, — написал Сальдо.

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