ВСУ попытались нанести ракетный удар по Керчи и Крымскому мосту. Разведка боем?

Этой ночью в Керчи было громко. Вовсю работали системы ПВО. Причем успешно. Ракетная атака ВСУ отбита.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, — сообщили в Минобороны РФ.

С украинскими БЭКами – морскими дронами все понятно. Это продолжаются «пляски» на Западном побережье, у бухты Узкой. Не дают покоя врагу катера Черноморского флота, ну а морская авиация ЧФ с завидным постоянством поражает цели. Морским пиратам поставлен заслон.

«Сакральная» цель Киева – Крымский мост. Сколько уже звучало обещаний на тему «Карфаген должен быть разрушен», но пока руки коротки. И все мы понимаем, что комбинированные удары (дронами – воздушными и морскими, западными ракетами) – единственный способ врага достичь цели. 8 ракет и 8 БПЛА… Много это или мало. Для одной ночи многовато, конечно… Но для полноценной атаки по мосту? Очень похоже на «разведку боем» — выведать, где и как и нас работает ПВО. Не зря же над нейтральными водами сутки напролет проводят натовские самолеты-разведчики. Словом, бдительности не теряем. Атака отбита – отлично! Но не стоит забывать, что враг может нанести удар и коварнее, и сильнее.

Керчан предупредили: в городе могут быть обнаружены осколки сбитых ракет и даже неразорвавшиеся части боекомплекта. Ничего не понимать! О находках — сообщать в МЧС.

Единственный «успех» от ракетной атаки ВСУ – выбитые стекла у паромов на Керченской переправе.

Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный — повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет, — в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Министр уточнил, что работу паромной переправы возобновят после оценки повреждений. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.