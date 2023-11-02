ВСУ пытались атаковать Крым ударными беспилотниками

Очередной «налет» дронов ВСУ на Крым не удался. Все шесть беспилотников, атаковавших полуостров, сбиты.

Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым, — сообщили в Минобороны РФ.

Очевидно, речь идет о северо-западе полуострова; однако официальных подтверждений, где именно были сбиты украинские дроны, нет.