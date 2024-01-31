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ВСУ пытались нанести массированный ракетный удар по у. Все воздушные цели сбиты
Иллюстрация: ВК

ВСУ пытались нанести массированный ракетный удар по Крыму. Все воздушные цели сбиты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:33 31.01.2024

Сегодня около 17:00 средства ПВО отбили ракетную атаку, нацеленную на Крымский полуостров. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ применили 20 авиационных управляемых ракет.

Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом. Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка. Повреждений авиационной техники нет, — говорится в сообщении военного ведомства.

Из этой информации следует, что основными целями врага стали объекты на западном побережье Крыма, в том числе Севастополя. По информации губернатора Михаила Развожаева, в районе города-Героя сбито  больше 6 ракет.

В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112, — рассказал Развожаев.

Еще раз повторим, силы ПВО отработали на «отлично». И, вот честно, наши были готовы к этому удару. Разведка четко определила, что с аэродрома Староконстантинов взлетели украинские бомбардировщики Су-24М — носители крылатых ракет «Storm Shadow/SCALP». А в небе над Черным морем началась подозрительная «возня».  Канал «Рыбарь» поведал:

Вчера в ночь был осуществлен пуск беспилотников на Крым в рамках прощупывания ПВО. А сегодня в Черноморской акватории действуют не менее шести разведывательных самолётов и БЛА. Впервые за долгое время к берегам Черного моря прилетел итальянский ДРЛО G-550. А всю ночь и вчерашний вечер патрулировали воздушное пространство южнее Крыма два беспилотника RQ-4B и RQ-4D.

Понаблюдали? Все разнюхали? Ракетная атака отбита, так и доложите своим генералам.

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