ВСУ пытались нанести ракетный удар по Керчи и Крымскому мосту

ВСУ пытались нанести удар по Крымскому мосту и Керчи. Вполне укладывается в логику противника – в государственный праздник РФ «ужалить» побольнее. Все ракеты (предположительно, западные «Storm Shadow») сбиты. Обломки одной из них упали в районе керченского судостроительного завода.

В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Оговорим сразу: по сути, это единственная официальная информация на сегодня. В Минобороны РФ вражескую ракетную атаку пока не прокомментировали. В Telegram распространяются различные данные: от 12 до 16 сбитых ракет. Пожалуй, наиболее полно и взвешенно о субботнем инциденте сообщает Telegram-канал «Рыбарь»:

В воздух со Староконстантинова в Хмельницкой области около получаса назад (примерно, в 16 часов) взлетели четыре носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М. Они летят в восточном направлении, и пока неясно идут ли они сразу для пуска ракет или же совершат посадку на один из аэродромов для загрузки «Штормов», как это было в последние разы.

Все-таки для пуска…

Но не факт, что все ракеты были запущены в сторону Крыма. Грубо говоря, 4 самолета – 4 носителя ракет. После специальной модернизации Су-24 (именно эти самолеты сейчас «основные» у ВСУ) может поднять от двух до шести ракет одновременно. Так что цифра 16 выглядит не так уж фантастично. Но некоторые «Storm Shadow» ушли на Бердянск. Где, справедливости ради, тоже были сбиты нашими средствами ПВО.

По предварительным данным, в небе над городом — морскими воротами Запорожской области сбиты 3 ракеты «Storm Shadow», — пишет канал «Два майора».

Итак, официальные данные скудные, но предельно ясно одно – враг не отсиживается и уж точно не готовится к капитуляции. Напротив, пытается пакостить и атаковать инфраструктурные объекты на юге нашей страны.