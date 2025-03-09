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Новости Республики
ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине. За ранеными едут машины скорой помощи из Крыма
фото: © Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине. За ранеными едут машины скорой помощи из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:58 09.03.2025

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области – погибли и ранены люди. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы, – говорится в сообщении.

Враг выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях, рассказал губернатор. И отметил, что в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию.

Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Это не случайность – это намеренный удар, – подчеркнул Сальдо.

Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

С Минздравом Херсонской области нахожусь на связи. Республика Крым готова оказать нам помощь и содействие. Проговорили. Отправляют 2 машины «скорых» в нашу сторону, вместе с нейрохирургом, чтобы забрать наиболее тяжелых, но стабильных пострадавших, – рассказал сенатор.

По его информации, в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Херсонской области пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады «Скорой помощи», фельдшер и водитель. Пострадавших везут в больницу. Один, к сожалению, скончался.

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Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.

источник: РИА Новости Крым 

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