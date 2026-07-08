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ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
фото: © Минэнерго РФ

ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма — ряд городов и районов без электроснабжения

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:36 08.07.2026

Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго». На данный момент обесточены:

В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне, — говорится в сообщении.

  • город Керчь,
  • город Джанкой,
  • город Красноперекопск,
  • городской округ Армянск,
  • Джанкойский район,
  • Красноперекопский район.
В остальные районы Республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, добавили на предприятии.

Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.

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Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.

ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.

источник: РИА Новости Крым

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