ВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма — ряд городов и районов без электроснабжения

Объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго». На данный момент обесточены:
В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне, — говорится в сообщении.
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город Керчь,
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город Джанкой,
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город Красноперекопск,
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городской округ Армянск,
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Джанкойский район,
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Красноперекопский район.
Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.
Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.
ВСУ ужесточили массированные удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.
источник: РИА Новости Крым
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