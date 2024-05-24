ВСУ ударили по Крыму ракетами и дронами. Атака отбита, но есть погибшие мирные люди

Накануне поздно вечером (около 23 часов) ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

К сожалению, на этот раз не обошлось без «прилетов» и жертв.

В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, — уточнил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Вот репортаж «Известий» по «горячим следам», практически, с места одного из «прилетов». Того самого, где погибли люди.

Эксперты заявляют: вечерняя атака была снова комбинированной. Враг упорно пытается бреши в обороне воздушного и прибрежного пространства Крыма.

К ночи Крым вновь подвергся комбинированной атаке. Противник применил до 16 ракет, в т.ч. ATACMS, некоторые из них сумели пробиться через нашу ПВО. На видео попали прилёты в районе Алушты (южный берег полуострова). Кроме того, в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Также сообщали о применении противником БПЛА и уничтожении нашей авиацией МБЭК у западного берега Крыма, — пишет «Рыбарь».

Тем временем украинские паблики пестрят видео из Крыма (наказывать и еще раз наказывать надо за съемки работы ПВО), небратья ликуют по поводу «чего-то там уничтоженного» в Крыму. Про погибших мирных людей на Украине давно уже даже не упоминают.