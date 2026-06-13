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ВСУ снова атаковали мосты в Крым
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

ВСУ в очередной раз атаковали мосты в Крым

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:42 13.06.2026

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП «Джанкой» сейчас перекрыто, — написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс».

Кроме того, по его словам, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме, — добавил губернатор.

источник: РИА Новости Крым

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