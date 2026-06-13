ВСУ в очередной раз атаковали мосты в Крым

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП «Джанкой» сейчас перекрыто, — написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс».
Кроме того, по его словам, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме, — добавил губернатор.
источник: РИА Новости Крым
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