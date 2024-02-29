Всё больше услуг Росреестра доступно гражданам на портале Госуслуг

Всё больше государственных услуг Росреестра доступно гражданам, имеющим учетную подтвержденную запись на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) . В Госкомрегистре рассказали крымчанам о возможностях оформления недвижимого имущества благодаря известному веб-ресурсу.

С помощью портала Госуслуги пользователи могут получить самый разный спектр услуг учетно-регистрационной сферы. Например, пользователи портала могут заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе и бесплатную онлайн-выписку . Кроме того, можно подать заявление на исправление технических и реестровых ошибок, внести запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия правообладателя , а также направить дополнительные документы к уже поданному основному пакету. Посредством Госуслуг граждане вправе запросить сведения из Государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства и воспользоваться сервисом по выбору и заключению договора с кадастровым инженером. Надёжность и простоту этого сервиса обеспечивает электронная платформа «Реестр кадастровых инженеров» , — отметила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

По словам руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеси Калинкиной теперь через портал «Госуслуги» можно подать заявление и документы о кадастровом учёте и регистрации права собственности на объект недвижимости. Однако стоит учитывать, что из соображений безопасности и защиты данных применяются более усиленные меры и одной подтвержденной записи на портале будет недостаточно.

Для подачи заявления на регистрацию и кадучет в режиме онлайн на Госуслугах помимо правоустанавливающих документов собственнику понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно бесплатно заказать в мобильном приложении «Госключ» . Приложение позволяет создавать, хранить и применять ключи электронной подписи, подписывать со смартфона, имеющего NFC-модуль, заявления и документы, а также заключать договоры в электронном виде. Для установления личности пользователя дополнительно потребуется либо дистанционная идентификация в Единой биометрической системе либо заграничный паспорт РФ нового поколения. Старый загранпаспорт для этих целей не подойдет, поскольку именно документ нового образца содержит микрочип с цветным цифровым изображением лица и отпечатками двух пальцев рук его владельца, — добавила Олеся Калинкина.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю