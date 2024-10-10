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"Всё для Победы!": участвуй в акции Сбор "Умный город"

«Всё для Победы!»: участвуй в акции Сбор «Умный город»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 10.10.2024

В Крыму, как и по всей стране, проводится системна работа по поддержке военнослужащих и их семей. Но силовые подразделения ДНР и ЛНР, участвующие в боевых действиях на протяжении восьми лет, нуждаются в общей дополнительной помощи. В связи с этим Минстрой России совместно с Народным Фронтом в рамках проекта «Всё для Победы!» реализуют акцию Сбор «Умный город».

Сбор «Умный город» проводится по трем основным направлениям:  

  • сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи,бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей;
  • передача новым субъектам Российской Федерации программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город»;
  • писем со словами поддержки военнослужащим.
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Срок проведения Сбора «Умный город» до 10 декабря 2024 года.

Поддержать Сбор можно по ссылке.

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