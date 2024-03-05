Всё, кончилась… Объем добычи рыбы в Крыму снизился почти в три раза за 10 лет

Объем добычи рыбы и других водных биоресурсов в Крыму снизился почти в три раза за 10 лет, сообщили

В министерстве отметили, что в 2014 году объем добычи составлял 15,6 тыс. тонн и в 2016 году вышел на максимальное за 10 лет значение — 20,3 тыс. тонн. Затем до 2022 года объемы добычи водных биоресурсов то росли, то снижались из-за влияния разных причин, таких как погодные условия (шторм, перепады температурных режимов), изменение климатических условий, а также снижение промысловой нагрузки из-за длительного ремонта крупных рыбопромысловых судов.

С февраля 2022 года объемы промысла снижаются из-за ограничения судоходства, связанного с проведением специальной военной операции, и закрытия основных районов промысла, так, в 2022 году объемы добычи уже составили 7,1 тыс. тонн, а в 2023 году — 5,9 тыс. тонн, — пояснили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что при этом за 10 лет более чем на 50% выросло количество промысловиков, фактически занимающихся рыболовством (тех, кем получены разрешения на добычу): в 2015 году их число составляло 149, а к концу 2023 года — 235 субъектов.

источник: ТАСС