ВТБ начнет выдавать ипотеку в Крыму

Клиенты ВТБ смогут в мае получить ипотеку на покупку жилья в Крыму, провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что благодаря выходу ВТБ в регион жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. Это позволит с июня увеличить максимальную сумму кредита до 15 млн рублей и купить в своем регионе жилье большей площади по комбинированной льготной ставке.

Одновременно ВТБ минимизирует документы для выхода на сделку, сократив их число почти на 20 позиций, а в августе сделает доступной ипотеку для иностранных граждан.

Сегодня 65% заявок на ипотеку клиенты ВТБ подают через агентства недвижимости и застройщиков. Учитывая востребованность этого канала, банк модернизирует работу с ними, что ускорит проведение сделок и даст заемщикам более выгодные условия по ипотечному кредитованию, — говорится в сообщении.

Банк продолжит расширять и функционал розничной сети, добавляя в ее линейку возможность выдать ипотеку. В начале второго полугодия число отделений, где можно оформить жилищные кредиты ВТБ, вырастет более чем в три раза и превысит 500 точек, а к концу года ипотека будет доступна во всех офисах банка.

источник: ТАСС