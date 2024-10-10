Вторая сборная КФУ выиграла группу «В» высшего дивизиона НСФЛ сезона-2024

Медали группы «В» разыграли сборные Ясиноватского многопрофильного техникума, Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и вторая команда Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь).

Симферопольцы одержали победы над всеми соперниками и стали победителями группы. Команда ЯМТ была повержена – 3:1 (Сергей Шульга, 14, Кирилл Соловей, 16, Егор Шпарев, 59; Никита Шуляренко, 32, с пенальти), МГТУ – 4:1 (Егор Шпарев, 44, 53, Эмиль Османов, 66, Даниил Завадко, 73; Артем Тарасов, 23), а ГМУ – 1:0 (Максим Скрыпник, 42; на 70-й минуте удален с поля новороссиец Алексей Белошапка, на 78-й – симферополец Сергей Шульга).

Итоговое положение команд (все провели по 3 игры): 1. КФУ-2 – 9 очков, 2. МГТУ – 6, 3. ГМУ – 3, 4. ЯМТ – 0.

источник: «Крымский спорт»

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