Вторая волна: в суды Крыма поступают сообщения о минировании. Сотрудников эвакуируют

Сообщения о минировании, отмечают в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым, по состоянию на 14:30 14 апреля поступили в 19 судов Крыма:

Первое сообщение получено в 11.59 Армянским городским судом Республики Крым. Из-за сообщений сотрудников судов эвакуируют, на местах работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка информации.

Это уже вторая волна подобных сообщений в суды Крыма с начала этого года, говорят в Управлении. Ранее сообщения были получены судами 24 февраля. После тщательной проверки правоохранительных органов информация, изложенная в сообщениях, не нашла своего подтверждения.