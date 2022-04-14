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 В Крыму очередные анонимные сообщения о «минировании». На этот раз школ в Симферополе
Фото: РИА Новости

Вторая волна: в суды Крыма поступают сообщения о минировании. Сотрудников эвакуируют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:51 14.04.2022

Сообщения о минировании, отмечают в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым, по состоянию на 14:30 14 апреля поступили в 19 судов Крыма:

Первое сообщение получено в 11.59 Армянским городским судом Республики Крым. Из-за сообщений сотрудников судов эвакуируют, на местах работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка информации.

Это уже вторая волна подобных сообщений в суды Крыма с начала этого года, говорят в Управлении. Ранее сообщения были получены судами 24 февраля. После тщательной проверки правоохранительных органов информация, изложенная в сообщениях, не нашла своего подтверждения.

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