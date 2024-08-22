«Вторичная недвижимость» в Крыму дороже на 27%, чем в целом по РФ

Цены на вторичное жилье в Республике Крым на 27% выше среднего по России показателя, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

Цены на первичном рынке жилья в Крыму в 2024 году выше средней цены по Южному федеральному округу практически на 13% (выше только в городе Севастополь), при этом ниже на 11% средней цены в целом по Российской Федерации. На вторичном рынке жилья цена выше на 27%, чем в целом по Российской Федерации, что обусловлено курортной привлекательностью региона, — говорится в сообщении.

В Минжилполитики республики уточнили, что в 2024 году средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья в регионе составляет 152 716 рублей, на вторичном рынке — 140 476 рублей.

По информации министерства, общий объем ввода жилья в регионе за 10 лет составил 7,28 млн кв. м, рекордным стал 2023 год, когда в эксплуатацию ввели 1,22 млн кв. м жилья. Многолетние показатели значительно превышают объемы введенного жилья в республике до воссоединения полуострова с Россией: за 2004-2013 годы было введено в эксплуатацию 4,9 млн кв. м жилья.

В 2024 году намерены сохранить положительную динамику по вводу жилья и достижению показателя не ниже 2023 года, пояснили в министерстве. К 2030 году планируется увеличение объема ввода жилья до 1,5 млн кв. м в год. Сейчас в регионе строят 224 жилых дома общей площадью 2,1 млн кв. м (жилой площади — 1,2 млн кв. м) со сроком ввода в эксплуатацию до четвертого квартала 2028 года.