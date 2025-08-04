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Второй день подряд на Солнце - сильнейшие вспышки
фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики

Второй день подряд на Солнце — сильнейшие вспышки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 04.08.2025

На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Накануне ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.

На Солнце в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1). <…>. Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности.

Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов, — отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.

В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

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источник: РИА Новости Крым 

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