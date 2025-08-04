Второй день подряд на Солнце — сильнейшие вспышки

На Солнце в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1). <…>. Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности.

Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов, — отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.

В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

источник: РИА Новости Крым