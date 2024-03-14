ВЦИОМ: 86% опрошенных россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ

Порядка 86% россиян оценивают воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, как положительное и правильное решение, 77% оценивают роль республики и Севастополя как ключевую в обеспечении обороноспособности России, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россия отмечает 10-ю годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. В представлениях россиян это событие по праву можно назвать наиболее значимым достижением страны за последние 10-15 лет. Результаты новой волны мониторингового опроса ВЦИОМ показали: в течение всего периода наблюдений (с 2019 года) россияне положительно оценивают присоединение Крыма к России (81-93%), в ходе последнего замера с разной степенью уверенности об этом заявили 86%, — следует из данных опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.

Порядка 57% россиян говорят о гордости, которое вызывает у них историческое событие, с 2018 года подобное мнение высказывали не менее половины сограждан — от 48% и выше.

О негативных эмоциях в связи с возвращением полуострова в состав РФ говорят лишь 2% от общего числа опрошенных.

С 2014 года россиян не покидает ощущение, что решение о принятии Крыма в состав РФ было правильным (86%), максимум сторонников этой точки зрения пришелся на 2014 год — доля убежденных в правильности решения достигала рекордных 96%. Среди главных аргументов отмечались восстановление исторической справедливости, большое количество русского населения на полуострове, самостоятельно принятое решение в ходе референдума.

Вопреки экономическим трудностям, россияне остаются верны своим убеждениям — вхождение полуострова в состав Российской Федерации принесло нашей стране больше пользы (73%). Примерно столько же опрошенных признают ключевую роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности России (77%). Также в ходе мартовского опроса абсолютное большинство наших сограждан заявили, что воссоединением с Крымом Россия доказала готовность отстаивать свои национальные интересы (85%), — отмечается в исследовании ВЦИОМ.

Кроме того, по мнению 74% опрошенных Крым стал развиваться успешнее именно после вхождения в состав России (2019 год — 73%, 2023 год — 76%).

Источники: ВЦИОМ и ТАСС.