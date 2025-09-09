Прямо сейчас:
Вузы Крыма выполняют задачи Минпрома и Минобороны России
фото: © ТГ-канал Сергея Аксенова

09.09.2025

Ряд крымских вузов сегодня выполняют задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений. Об этом, комментируя открытие XVII Международной конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025», сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ведущие вузы республики, КИПУ имени Февзи Якубова и КФУ имени В.И. Вернадского, наши предприятия сегодня успешно выполняют задачи Минпрома и Минобороны России. Крым – одна из перспективных площадок для испытаний, мы быстро действуем, ориентируемся и реагируем на ситуацию, принимаем эффективные решения. Уверен, что крымский опыт будет востребован для дальнейшего технологического и промышленного развития страны, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также напомнил, что машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики, локомотивом промышленного развития.

Важно, чтобы достижения исследователей, конструкторов, деятелей науки быстро и эффективно внедрялись в практику, отметил Аксенов, напомнив, что это одно из необходимых условий обеспечения технологического суверенитета, о котором говорит президент России Владимир Путин.

По словам Аксенова, XVII Международная конференция «Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров», собрала ученых, промышленников, талантливую молодежь из разных регионов страны, чтобы они обменялись опытом и новыми идеями.

Кроме того, важно, чтобы на таких мероприятиях была возможность обсуждать реальные проекты как для гражданских отраслей, так и для повышения обороноспособности страны. Зачастую успешные нововведения в этой сфере – это результат работы энтузиастов, поэтому важно объединять усилия и потенциал всех заинтересованных сторон, уточил глава региона.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

