Вузы Крыма заинтересованы в создании новой модели аспирантуры

В прошлом учебном году Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского выпустил 95 аспирантов. Большинство из них считают, что систему подготовки кадров для отечественной науки пора менять. Начать можно с Крыма.

Ранее аспирантура была программой послевузовского образования. Её суть была в подготовке и защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. В 2013 году аспирантуру сделали третьей ступенью высшего образования и проводить предзащиту, защищать диссертацию было уже необязательно. Диплом аспиранта вручали после сдачи экзаменов, — говорят выпускники.

Внести изменения в законодательство для создания новой модели аспирантуры предложила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

Новая модель должна предполагать более высокую мобильность учёных — как внутри России, так и международную. Новые федеральные государственные требования, при нашем участии в их разработке, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности, — отметила Елена Шмелёва.

А на эту научную деятельность, порой, не хватает времени.

Раньше аспирант слушал 3-4 дисциплины и сдавал «кандидатские» экзамены, в остальное же время занимался научной деятельностью. А когда аспирантуру приравняли к очередному уровню образования, аспиранты начали ходить на пары, как и магистры. У них своя образовательная программа. Это приводит к тому, что у аспирантов не хватает времени на занятия научной деятельностью, — пояснил профессор кафедры русской и зарубежной литературы КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Орехов.

Он отметил, что работодатели заинтересованы именно в аспирантах, которые защитили диссертацию и получили степень кандидата наук.

Систему аспирантуры нужно менять. Да, кругозор можно расширять до пенсии. Но это происходит, как правило, в процессе самообразования. Ученый постоянно обновляет свой научный багаж, — подчеркнул Владимир Орехов.

Проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин также отметил, что изменение концепции аспирантуры – своевременно и актуально.

На законодательном уровне обсуждается возвращение аспирантуры как подготовку научных кадров с акцентом на научные направления аспиранта. Это правильно. Образовательный фрагмент должен остаться, но основная цель аспирантуры – подготовка научных кадров, — рассказал Анатолий Кубышкин.