ВВС: найдены секретные документы о проходе британского эсминца у берегов Крыма

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Самое забавное, где именно найдены.
Британская телерадиовещательная корпорация
Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии во вторник, то есть за день до инцидента.
BBC уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику минобороны Соединенного Королевства, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.
В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.
ТАСС о двух вариантах пути.
Первый был описан как «безопасный и профессиональный», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных».
Этот путь, как отмечалось в британской документации:
Предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины… в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины.
Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в минобороны опасались, что Москва может представить этот как то, что «Великобритания боится или убегает» и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в сторону первого варианта.
Бесстрашно, планово, но… документы потеряли.
BBC приводит комментарий минобороны Великобритании, где заявили, что ведомство, «как это могут от него ожидать, проводит тщательное планирование«.
Как правило, это включает в себя анализ всех потенциальных факторов, влияющих на оперативные решения, — добавил представитель оборонного ведомства, признав факт утери секретных документов.
Ранее газета
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