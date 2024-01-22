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Вы не расписываете… медведей? Хорошо за это платят. Самые необычные вакансии января 2024 года
фото: pikist.com

Вы не расписываете… медведей? Хорошо за это платят. Самые необычные вакансии января 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 22.01.2024

Аналитики Авито Работы изучили различные вакансии и выявили самые интересные предложения работодателей: от чайного сомелье до фудфлористов. Самую высокую оплату труда среди необычных специалистов предлагают старшему художнику по росписи коллекционных медведей — 80 000-120 000 рублей в месяц.

  • Старший художник по росписи медведей

В Москве творческий бизнес ищет талантливого старшего художника с опытом от трех лет. Специалисту предстоит заниматься оформлением и росписью коллекционных фигурок медведей. Помимо высокой зарплаты до 120 000 рублей ежемесячно, работодатель предлагает сотруднику возможность карьерного роста, стабильность и перспективный кейс в портфолио. В свою очередь, компания ждет от кандидата наличия таланта художника, аккуратности, ответственности и опыта оформления различных изделий.

  • Чайный сомелье

В Санкт-Петербурге стажер на позиции чайного сомелье может зарабатывать от 80 000 рублей в месяц при сменном графике. Работодатель предлагает кандидату обучение перспективной профессии ресторанного бизнеса. Кроме того, компания предоставляет возможность карьерного роста, выбора удобного графика работы и проценты от продаж. Чайный сомелье должен быть внимательным, коммуникабельным человеком, обладать грамотной речью и искренне любить свое дело.

  • Продавец зефирных цветов  
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В Северной столице кондитерская мастерская ищет коммуникабельного и дружелюбного продавца зефирных цветов. Специалисту готовы предложить зарплату до 70 000 рублей в зависимости от выполнения плана продаж. Работодатель ждет общительного, вежливого и трудолюбивого продавца, желательно с опытом в сфере продаж и/или обслуживания. Компания готова предоставить обучение кандидату без опыта, корпоративные скидки и оплату мобильной связи.

  • Фудфлорист

В Екатеринбурге кондитерская мастерская ищет фудфлориста без опыта работы с предлагаемой зарплатой до 40 000 рублей в месяц при свободном графике. Кандидата обучат всем необходимым навыкам: сбору подарочных букетов из фруктов, сладостей, колбасы, раков и других продуктов. От специалиста ждут такие качества, как трудолюбие, креативность и дружелюбность.

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