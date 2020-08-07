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Вы всё ещё верите, что на пляжах не воруют? Инцидент в Севастополе
иллюстрация: sm-news.ru

Вы всё ещё верите, что на пляжах не воруют? Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:50 07.08.2020

Если вещи на пляже оставлены без присмотра, то обязательно найдётся тот, кто на них позарится. В Севастополе в этом убедилась 50-летняя гостья города.

Женщина оставила на одном из городских пляжей свою сумочку без присмотра и отправилась купаться. Пока она была занята водными процедурами, оставленную вещь заметил злоумышленник и тайком похитил её. Найденные в сумочке мобильный телефон и зарядное устройство он сбыл, а деньги в сумме 800 рублей потратил на свои нужды. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний ранее судимый гражданин без определённого места жительства, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Вы всё ещё верите, что на пляжах не воруют? Инцидент в Севастополе

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