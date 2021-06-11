Выбери меня, купи меня: что нужно знать о ноутбуках. Специалисты — «чайникам»

По поводу ноутбуков в общем: специалисты говорят, что мир людей, которые пользуются компьютерной техникой, разделён приблизительно на равные части — одни ярые приверженцы стационарных компьютеров, а вторые используют исключительно переносные. Но! Так было до недавнего времени. Пандемия и здесь сказала своё слово: многие ушли на удалёнку, потеряли свои «насиженные» оборудованные рабочие места и обратили взор на «облегчённые» версии такого рода гаджетов. И процент тех, кто «на пути» в категорию ценителей ноутбуков, растёт.

Между тем, говорят эксперты, далеко не всегда надумавшие прикупить ноутбук, чётко отдают себе отчёт, чего именно хотят. И это неудивительно: каждый год такая техника «обрастает подробностями», становясь всё совершеннее, а компании-производители выпускают всё больше моделей ноутбуков. Немудрено, что при таком ассортименте «глаза разбегаются», а подобрать подходящий оказывается сложно. Специалисты, к слову, советуют делать выбор, сравнивая разные модели. К примеру, на портале https://devicelist.best/en/ представлены более 4455 ноутбуков с описанием их технических характеристик и оценками пользователей. Такой подход к покупке поможет сделать оптимальный выбор, основываясь на объективном взгляде тех, кто в работе смог испытать ту или модель.

Но как бы там ни было, а существует ряд параметров, которые являются для ноутбуков базисными. То есть, фактически определяют их работоспособность и возможности. Их при покупке такой техники стоит взять во внимание в первую очередь. А именно:

Для чего вам ноутбук?

Крайне важный вопрос. Современный ноутбук ноутбуку рознь! И тот, на котором вы намерены решать рабочие задачи, может вас подвести, если вы вознамеритесь выиграть на нём какой-нибудь чемпионат по киберспорту. То есть, стоит учитывать, что есть ноутбуки, технически специально «заточенные» для:

дома. По сути, это ноутбуки универсальные. Как правило, они не супермощные, но позволяют с комфортом проводить досуг (смотреть фильмы, слушать музыку), общаться в соцсетях, играть в более-менее простые игры. Их также можно использовать для обучения — «тянут» лекции, семинары и т.д.

По сути, это ноутбуки универсальные. Как правило, они не супермощные, но позволяют с комфортом проводить досуг (смотреть фильмы, слушать музыку), общаться в соцсетях, играть в более-менее простые игры. Их также можно использовать для обучения — «тянут» лекции, семинары и т.д. работы (офиса). Здесь всё несколько сложнее. И выбор ноутбука напрямую зависит от сложности тех задач, которые доводится выполнять. Если работа связана с несложными офисными программами, то и техника может быть не суперсложной. Если же профессиональные интересы держатся на серьёзных программах, то и гаджет должен быть премиум-класса. Оснащённый не только ультрасовременными комплектующими, но и быть максимально функциональным — иметь в наличии, в частности, многочисленные порты для подключения периферийных устройств.

Здесь всё несколько сложнее. И выбор ноутбука напрямую зависит от сложности тех задач, которые доводится выполнять. Если работа связана с несложными офисными программами, то и техника может быть не суперсложной. Если же профессиональные интересы держатся на серьёзных программах, то и гаджет должен быть премиум-класса. Оснащённый не только ультрасовременными комплектующими, но и быть максимально функциональным — иметь в наличии, в частности, многочисленные порты для подключения периферийных устройств. игр. Тут можно сказать однозначно: чем в более серьёзные игры играете, тем мощнее должен быть компьютер. Хороший процессор, выделенная видеокарта, большой объём «оперативки», умная система охлаждения… Такую технику, если речь, конечно, не идёт о «друге» для ребёнка с его простенькими увлечениями, лучше подбирать при помощи консультантов, разбирающихся в этом деле досконально.

Здесь отметим такой момент: в последнее время на рынке набирает популярность такая группа ноутбуков как «ультрабуки». Это идеальный выбор для тех, кто постоянно находится в движении и часто работает вне помещений — в поездках, в самолётах, в поездах, на природе и т.д. Главные преимущества гаджетов: малый вес, они тонкие, но при этом обладают высокой производительностью и могут долгое время работать в автономном режиме.

Ноутбук — когда размер и вес имеют значение

И это так. Ноутбуки действительно стоит подбирать исходя из диагонали. Как показывает практика, те, кто привык к компьютерам с большими экранами, весьма сложно перестраиваться на маленькую диагональ.

Из чего выбираем? Самые распространённые размеры экрана на день сегодняшний таковы:

13,3, 14, 15,6, 17,3 дюйма. Первые два ноутбука подойдут для работы «на выходе». Оставшиеся три специалисты рекомендуют выбирать для просмотра фильмов, работы и игр.

Но! Если есть нужда в большей мобильности, то и такой ноутбук можно подобрать: существует, к примеру, диагональ в 11,6 дюйма. Такая техника идеально подходит, когда в основных задач — постинг в соцсети и серфинг в Интернет.

Что касается веса, то чем он меньше, тем удобнее ноутбук в плане мобильности. Сейчас вес гаджетов разнится от — до 1 кг, и свыше 3 кг. Однако производители на месте не стоят и всё активнее продвигаются в сторону уменьшения веса ноутбуков, без потери рабочих качеств.

Если же говорить о строго технических параметрах, то при покупке ноутбука стоит обращать внимание на такие данные:

разрешение экрана (количество пикселей, умещающихся на экране). Чем выше разрешение (сейчас это 3840х2160 или 4К), тем чётче будут детали изображения. Впрочем, на данный момент большинство ноутбуков имеют разрешение экрана 1920х1080, что также даёт хорошую «картинку».

(количество пикселей, умещающихся на экране). Чем выше разрешение (сейчас это 3840х2160 или 4К), тем чётче будут детали изображения. Впрочем, на данный момент большинство ноутбуков имеют разрешение экрана 1920х1080, что также даёт хорошую «картинку». тип матрицы. А она может быть матовой, глянцевой и тактильной (сенсорной). Первые обеспечивают комфорт использования при любых условиях — нет бликов, потому как свет поглощается эффективно. Вторые обеспечивают отличное качество изображение и яркие цвета, но сильно бликуют. Третьи удобны в использовании, но так как эта матрица ещё и блестящая, то при солнечном свете это добавляет проблем.

Насколько важно при покупке ноутбука обращать внимание на бренд? Конечно, техника общепризнанных лидеров индустрии — предпочтительный выбор. Однако, эксперты советуют на марках не зацикливаться. Другими словами, сравнивайте разные модели ноутбуков (да и любой электроники, что уж там…) исключительно по техническим характеристикам, а не ориентируясь на логотипы! Специалисты констатируют, рынок сегодня меняется и часто гаджеты, сходящие с конвейеров менее известных компаний, ни в чём не уступают брендовой технике, но стоят значительно дешевле.

Ещё один совет: искать ноутбук стоит в крупных магазинах. Большой ассортимент техники — практическая гарантия, что удастся найти максимально подходящий гаджет.