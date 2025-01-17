Выбираем коврики для зимы и осени

Хотя последнее время зима балует нас теплой погодой и минимумом снега — всё же коврики для салона автомобиля остаются актуальными. Тем более если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался в состоянии нового как можно дольше и подвергался коррозии в меньшей степени.
В первую очередь предпочтение стоит отдавать коврикам с простой эксплуатацией, уходом и с максимальной защитой от протеканий. Простыми словами — должен хорошо впитывать, но не пропускать влагу дальше к ковролину. В таких случаях самым дешевым вариантом станут либо резиновые коврики, либо более современные полиуретановые и ЕВА.
Используй удобное оглавление:
Недорогие коврики в салон авто из резины
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Даже у известных производителей они самые дешевые.
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Их легко чистить, обычно достаточно просто струи воды (холодной) и минимума чистящих средств при сильных загрязнениях и въевшихся пятнах.
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Они стойко переносят реагенты с дорог и химию.
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Стоит брать варианты с большими бортами, так как они не впитывают, а удерживают влагу, грязь и снег.
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Долговечность. Хотя при очень сильных морозах и плохом уходе могут скручиваться и потрескаться.
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Обычно только черных и серых расцветок.
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При обильном снегопаде возможно образование луж в коврике и придется сидеть долгое время в собравшейся воде или постоянно выходить и вытрясать.
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Иногда имеют неприятный химический запах.
Коврики ЕВА
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Недорогие, есть варианты под любой бюджет.
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Возможен индивидуальный пошив.
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Очень много расцветок и комбинаций.
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Красивый внешний вид ромбов или сот, которые надежно удерживают большое количество грязи и воды. Не надо постоянно выливать.
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Легкий уход.
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Быстро возвращает форму и так же имеет высокие бортики.
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Срок эксплуатации очень большой.
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Выдерживает до -50 градусов.
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Материал коврика ЕВА экологичен и безопасен, без запахов.
Полиуретановые коврики
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По многим свойствам похожи на EVA, но более устойчивы к низким температурам и не имеют такого красивого внешнего вида. Больше напоминают резиновые обычные коврики, но лучшего качества.
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При горении выделяет вредные вещества, так что стоит быть более аккуратными при курении в салоне.
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Полиуретановыми коврики не имеют ячеек, поэтому весь мусор и вода будет «красоваться» на поверхности коврика, постепенно распространяясь по всему салону.
Подводим итоги
Как видим, каждый вариант по своему хорош, но если для вас важен и внешний вид, комфорт и красота, то коврики ЕВА ваш вариант. Они не только требуют меньше затрат времени на уход, но и могут перенести наибольшее количество грязи и воды в своих ячейках. Многое еще зависит от производителей. Отечественные бренды предлагает широкий выбор уже готовых ковриков всех видов и индивидуальный пошив под конкретные модели авто с доставкой по всей России. На официальных сайтах можно найти комплекты ковриков и ковры в багажник по весьма доступным ценам.
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