Выбираем коврики для зимы и осени

Хотя последнее время зима балует нас теплой погодой и минимумом снега — всё же коврики для салона автомобиля остаются актуальными. Тем более если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался в состоянии нового как можно дольше и подвергался коррозии в меньшей степени.

В первую очередь предпочтение стоит отдавать коврикам с простой эксплуатацией, уходом и с максимальной защитой от протеканий. Простыми словами — должен хорошо впитывать, но не пропускать влагу дальше к ковролину. В таких случаях самым дешевым вариантом станут либо резиновые коврики, либо более современные полиуретановые и ЕВА.

Недорогие коврики в салон авто из резины

Даже у известных производителей они самые дешевые.

Их легко чистить, обычно достаточно просто струи воды (холодной) и минимума чистящих средств при сильных загрязнениях и въевшихся пятнах.

Они стойко переносят реагенты с дорог и химию.

Стоит брать варианты с большими бортами, так как они не впитывают, а удерживают влагу, грязь и снег.

Долговечность. Хотя при очень сильных морозах и плохом уходе могут скручиваться и потрескаться.

Обычно только черных и серых расцветок.

При обильном снегопаде возможно образование луж в коврике и придется сидеть долгое время в собравшейся воде или постоянно выходить и вытрясать.

Иногда имеют неприятный химический запах.

Недорогие, есть варианты под любой бюджет.

Возможен индивидуальный пошив.

Очень много расцветок и комбинаций.

Красивый внешний вид ромбов или сот, которые надежно удерживают большое количество грязи и воды. Не надо постоянно выливать.

Легкий уход.

Быстро возвращает форму и так же имеет высокие бортики.

Срок эксплуатации очень большой.

Выдерживает до -50 градусов.

Материал коврика ЕВА экологичен и безопасен, без запахов.

Полиуретановые коврики

По многим свойствам похожи на EVA, но более устойчивы к низким температурам и не имеют такого красивого внешнего вида. Больше напоминают резиновые обычные коврики, но лучшего качества.

При горении выделяет вредные вещества, так что стоит быть более аккуратными при курении в салоне.

Полиуретановыми коврики не имеют ячеек, поэтому весь мусор и вода будет «красоваться» на поверхности коврика, постепенно распространяясь по всему салону.

Подводим итоги

Как видим, каждый вариант по своему хорош, но если для вас важен и внешний вид, комфорт и красота, то коврики ЕВА ваш вариант. Они не только требуют меньше затрат времени на уход, но и могут перенести наибольшее количество грязи и воды в своих ячейках. Многое еще зависит от производителей. Отечественные бренды предлагает широкий выбор уже готовых ковриков всех видов и индивидуальный пошив под конкретные модели авто с доставкой по всей России. На официальных сайтах можно найти комплекты ковриков и ковры в багажник по весьма доступным ценам.

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