Выбираем обезболивающие средства для летнего отпуска: советы специалистов

Вот уже и середина лета – разгар отпускного сезона. Отдохнуть от работы, учёбы, домашних забот можно по-разному: кто-то предпочитает морские курорты, кто-то – путешествия и экскурсии с осмотром достопримечательностей, кто-то – отдых на даче или в деревне. Но где бы вы не отдыхали, всегда существует опасность столкнуться с такими неприятностями как перегрев на солнце, воспаления, травмы, ноющие от усталости мышцы и суставы. И все эти недуги объединяет один симптом – боль.

Универсальное решение

Готовясь к отпуску, мы обязательно кладём в аптечку обезболивающие средства. Но мало кто из нас всерьёз задумывается о выборе – и просто берёт привычное, проверенное лекарство, ранее помогавшее в той или иной ситуации. Однако следует помнить, что во время отпуска далеко не всегда под боком окажется аптека, и если проблема требует оперативного решения, то необходимо универсальное обезболивающее, которое поможет оперативно унять самую разную боль.

И такие средства есть – это так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Именно их, по статистике, врачи чаще всего рекомендуют пациентам. Причин тому несколько. Главная из них – та самая универсальность: благодаря специальному набору компонентов НПВС оказывают и болеутоляющее, и жаропонижающее, и противовоспалительное воздействие. Поэтому их можно применять при суставно-мышечных болях, при головной и зубной боли, при растяжениях и т.д. НПВС, в отличие от стероидных препаратов, не подавляют иммунитет и не оказывают негативного влияния на обменные процессы. Эти препараты доступны и удобны в применении – можно выбрать таблетки, мази, гели и другие формы.

Но необходимо отметить, что одним из недостатков большинства нестероидных противовоспалительных средств является повышение артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому людям старшего возраста и тем, кто уже страдает от гипертонии, следует быть особенно внимательными и осторожными при выборе НПВС.

Не повышая давления

Доктор медицинских наук, профессор, известный врач и телеведущая Елена Малышева рекомендует гипертоникам использовать препарат на основе напроксена, сообщает издание dni.ру. Многочисленные исследования, проводимые как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что это средство имеет самый высокий уровень кардиобезопасности среди НПВС, он не повышает давление и не увеличивает риск инфарктов и инсультов. В России напроксен выпускается под торговой маркой «Новема». Важным преимуществом препарата является длительность действия – таблетки «работают» по 12 часов, что позволяет принимать их всего в два раза в сутки. Напроксен эффективен как при остром болевом синдроме, так и при терапии длительной хронической боли.

Кроме основного препарата также предлагается специальное комбинированное средство «Новема найт», предназначенное для купирования болевого синдрома при бессоннице. В его состав входят напроксен и седативный компонент дифенгидрамин. Сочетание двух компонентов даёт комплексный эффект: купирует боль, способствует быстрому засыпанию и полноценному здоровому сну без ночных пробуждений.

Поэтому отправляясь в летний отпуск – хоть на море, хотя на дачу – не забудьте положить в свою аптечку правильный НПВС. Следуйте рекомендациям специалистов по правильному их использованию, учитывая индивидуальные особенности вашего организма – и боль не испортит Ваш отдых.

P.S. При использовании любых медицинских препаратов — консультируйтесь со своим лечащим врачом. Могут быть противопоказания.

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