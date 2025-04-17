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Выбор куличей и творога к Пасхе: Роспотребнадзор даёт советы
фото: pxhere.com

Выбор куличей и творога к Пасхе: Роспотребнадзор даёт советы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 17.04.2025

В этом году Пасха будет отмечаться 20 апреля, и готовиться к ней начинают заранее, выбирая традиционные рецепты и закупая необходимые продукты.

Кулинарные изделия, включая готовые куличи, следует приобретать только в официальных торговых точках. При выборе куличей важно обратить внимание на состав: качественный продукт должен содержать натуральные ингредиенты, такие как настоящие яйца и сливочное масло. Также стоит обратить внимание на внешний вид кулича: его верхушка должна быть сухой, а поверхность — ровной без липкости или подмокших участков, — отмечают специалисты Роспотребнадзора. 

Специальное внимание, говорят сотрудники ведомства, необходимо уделить упаковке и срокам годности продуктов. Скоропортящиеся товары рекомендуется хранить в холодильнике, отдельно от сырых продуктов, чтобы минимизировать риск размножения микроорганизмов.

При выборе яиц Роспотребнадзор рекомендует проверять дату сортировки и внешний вид: на каждом яйце должен быть штамп, указующий на категорию и срок хранения. Так, диетические яйца хранятся не более 7 суток, а столовые — до 25 суток. Важные рекомендации касаются хранения муки: предпочтение следует отдавать продукту в бумажной упаковке, качественная мука должна быть белой и без посторонних включений.

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Кроме того, Роспотребнадзор советует обратить внимание при покупке творога для пасхи. Качественный творог имеет белый цвет с легким кремовым оттенком и нежную однородную консистенцию. Хранить творог допустимо не более нескольких дней, желательно в контейнере, чтобы избежать окисления.

источник: Роспотребнадзор

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