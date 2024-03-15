Выборы Президента. Как проходит голосование в Крыму

Ровно в 8 часов утра в пятницу, 15 марта в Крыму открылись все избирательные участки. Всех 1 130. На 260 из них установлена новая техника — комплексы обработки избирательных бюллетеней (т.н КОИБы). Их протестировали рано утром.

За час до голосования их протестировали, все работают исправно, — сообщил глава Избиркома РК Михаил Малышев.

Он напомнил, что Республика Крым – один из регионов. Где избиратели (заранее зарегистрировавшись) могут проголосовать в онлайн-режиме.

В случае возникновения неполадок с дистанционным электронным голосованием, все граждане смогут проголосовать на избирательных участках, — отметил Малышев.

В подготовке и проведении выборов в Крыму задействованы 1 194 избирательные комиссии, в том числе республиканский Избирком, 28 территориальных избирательных комиссий, 1130 участковых комиссий.

В воскресенье, 17 марта в Крыму откроются еще 35 избирательных участков — в местах временного пребывания граждан – в больницах и СИЗО.