Выборы Президента РФ: в Севастополе работает группа иностранных наблюдателей

В Севастополе, как и по всей России, на выборах Президента работают иностранные наблюдатели. Это полностью обеспечивает открытость и прозрачность избирательного процесса. Сегодня зарубежная делегация побывала в Севастополе. Для её представителей провели экскурсию по Центру общественного наблюдения, познакомили с работой центра.

Всё проходит идеально, мы посетили Центр общественного наблюдения в Севастополе. Всё проходит гладко, один из основных пунктов соблюдается – это безопасность, прозрачность наблюдения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя наблюдателя из Республики Гана Ахмеда Бенинг.

Также гостям показали экран, на котором в прямом эфире транслируется всё, что происходит на избирательных участках.

Отлично, что вся система работает в электронном формате, можно отследить количество людей, всё очень открыто. Каждый гражданин может посетить Центр общественного наблюдения, посмотреть прямую трансляцию с камер и даже архивную запись. При сравнении выборов в Европейском союзе и России я могу сказать, что Европа должна учиться у России тому, как проводить открытые, демократичные выборы, — отмечает наблюдатель из Словакии Матуш Алекса.

Сразу после посещения Центра общественного наблюдения делегацию пригласили посетить избирательный участок № 99. Там для гостей также провели экскурсию и продемонстрировали работу комплекса обработки избирательных бюллетеней.

Впечатления хорошие, процесс организован прозрачно. Мы посетили Центр общественного наблюдения, в котором осуществляется наблюдение за выборами на избирательных участках. Всё оснащено камерами и необходимой техникой, которая обеспечивает прозрачность и легитимность выборов. В случае нештатной ситуации любую проблему можно быстро решить. Однако пока не было никаких замечаний, нас проинформировали. Первый участок, который мы посетили в Севастополе, организован очень качественно. Я знаю, как протекают выборы у нас и в странах бывшей Югославии, Европейского союза, и могу сказать, что такой технической оснащённости, уровня прозрачности и легитимности, как в России, больше нигде не существует. Не могу сказать, что в других странах плохо, просто такой системы больше нигде нет. У нас очень хорошие впечатления, атмосфера на выборах праздничная, и я поздравляю севастопольцев с 10-летием присоединения к России, — поделился наблюдатель из Сербии Милош Банджур.

Напомним, за выборами Президента России в Севастополе следят более 820 наблюдателей. Выборы проходят 15, 16 и 17 марта 2024 года. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя