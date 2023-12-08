Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

В ЦИК утвердили трехдневное голосование на выборах Главы государства.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом сообщила 8 декабря председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года, — сказала она.

Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.

Памфилова отметила, что такой формат уже становится «традиционным для российской избирательной системы». Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, «уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку».

И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе, — подчеркнула Памфилова.

Старт предвыборной кампании, по сути, уже дан. Самовыдвиженцы на выборах Президента РФ должны подать документы в ЦИК для участия в кампании до 27 декабря. Кандидаты от партий смогут подать документы до 1 января, отметила она.

Ранее председатель ЦИК рассказала, что дистанционное электронное голосование на выборах Президента в 2024 году будет проводиться «в тех же регионах, где оно проходило ранее». Формат применят не более чем в 30 регионах РФ.

Уточняется, что государственная автоматизированная система «Выборы» (ГАС «Выборы») и ее цифровой аналог, которые будут использовать на выборах Президента РФ в 2024 году, полностью защищены от какого бы то ни было вторжения, неправомерного вмешательства и разного рода атак.

По материалам ТАСС, «Известия», РИА Новости, «Парламентская газета».