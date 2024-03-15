Выборы в Евпатории: руководство города проголосовало

В пресс-службе администрации Евпатории отмечают:
Депутат Государственного Совета РК Галина Герасимова, глава города Эммилия Леонова, врио главы администрации Иван Просоедов, заместитель председателя Евпаторийского городского совета Вячеслав Степанов проголосовали за великую Россию, за сильную, самостоятельную и непобедимую страну. В эти дни очень важно продемонстрировать свою сплоченность, патриотизм, ответственность.
По словам специалистов, в муниципалитете созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными. Всего в Евпатории работает 38 избирательных участков, где в течение всех трех дней голосования будут работать общественные наблюдатели.
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С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе