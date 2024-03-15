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Выборы в Евпатории: руководство города проголосовало
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Выборы в Евпатории: руководство города проголосовало

Опубликовал: КрымPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 13:45 15.03.2024

В пресс-службе администрации Евпатории отмечают:

Депутат Государственного Совета РК Галина Герасимова, глава города Эммилия Леонова, врио главы администрации Иван Просоедов, заместитель председателя Евпаторийского городского совета Вячеслав Степанов проголосовали за великую Россию, за сильную, самостоятельную и непобедимую страну.  В эти дни очень важно продемонстрировать свою сплоченность, патриотизм, ответственность. 

По словам специалистов, в муниципалитете созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными. Всего в Евпатории работает 38 избирательных участков, где в течение всех трех дней голосования будут работать общественные наблюдатели.

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