Выборы в России прошли с минимальным количеством нарушений

Очень предварительные цифры.

Единый день голосования в России завершен. По результатам обработки 15,12% протоколов, лидирует партия «Единая Россия» — 41,25%. Второе место занимает КПРФ — 23,88%, далее идут ЛДПР (9,06%), «Новые люди» (7,30%) и «Справедливая Россия — За правду!» (6,98%). Остальные партии набрали менее 5% голосов.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Всего на территории страны открылись 96 тысяч избирательных участков. Гражданам предстояло сделать выбор из 14 партий, представленных в избирательном бюллетене.

Бюллетени аннулированы на 54 избирательных участках. Это порядка 0,05% от количества всех УИК.

По данным ЦИК, признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны. Речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых зафиксированы факты вбросов.

Негатив выборов.

Результаты голосования будут частично аннулированы на избирательном участке территориальной избирательной комиссии №237 в Кемерове, где накануне был зафиксированным вброс бюллетеней в урну.

Председателя избирательного участка №475 в поселке Клетня Брянской области отстранили от должности после сообщения о якобы произошедшем вбросе бюллетеней.

На одном из избирательных участков в Майкопе наблюдатели заметили вброс бюллетеней в урну для голосования и сообщили об этом в правоохранительные органы. Вброс подтвердился, Следком возбудило уголовное дело.

Пока сенсация.

В составе списков кандидатов партий на выборах в Госдуму было заявлено 3 812 человек. Конкуренция составила 17 кандидатов на один мандат. Сенсацией стало преодоление пятипроцентного барьера партией «Новые люди». По мнению экспертов, этот результат доказал, что партии с актуальной повесткой и сильной командой способны легально стать частью политической системы страны.

Наблюдатели и безопасность.

Выборы прошли под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. За ходом голосования следили 500 тысяч человек (в Крыму более 6 тысяч) — это почти вдвое больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году.

Среди наблюдателей — представители 14 политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения. Они следили за ходом голосования все три дня. Наблюдателям было разрешено пользоваться мобильными телефонами для фиксации правонарушений на избирательном участке и публиковать видео и фото в соцсетях.

Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России. Видеотрансляция была доступна в общественных штабах по наблюдению, которые были организованы в каждом регионе.

Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса, на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65% по стране.

Подсчет голосов в регионах России продолжается.