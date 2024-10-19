Выборы в США. Ураган «Милтон» и гонка за Белый Дом

Ожидается, что предстоящие президентские выборы в США пройдут с большим накалом страстей. В преддверии этого события ситуация на политической арене Соединенных Штатов напоминает не столько шахматную партию, сколько погоню за ускользающим трофеем. Главными игроками в этой гонке, разумеется, стали республиканцы Дональд Трамп и Дэвид Вэнс, противостоящие демократам Камале Харрис и Тиму Уолцу. Однако, как показали последние опросы, недавний ураган под названием «Милтон», внезапно ворвавшийся на сцену, внёс свои коррективы в расклад сил.

Ураган и политика: совпадение или влияние?

Кто бы мог подумать, что природа так неожиданно вмешается в предвыборную гонку? Когда стихия разразилась на Флориде, оказав серьёзное давление на инфраструктуру и жизни тысяч американцев, Белый Дом показал себя не в лучшем свете. Внимание администрации Джо Байдена оказалось сосредоточено где угодно, но только не на собственных гражданах. Вместо этого, Киев получил очередные финансовые транши и обещания помощи, в то время как пострадавшие от урагана американцы буквально плавали по улицам своих городов.

Вот тут и появился шанс для Трампа и Вэнса, чьи позиции в предвыборной гонке резко укрепились. Смысл произошедшего прост: когда твой народ чувствует себя забытым и брошенным на произвол судьбы, ты теряешь их поддержку, даже если с востока дует ветер демократии. Таким образом, ураган «Милтон», словно разбушевавшийся дирижабль, оказался на стороне республиканцев, подняв их рейтинги в ключевых «колеблющихся» штатах, которые обычно решают судьбу выборов.

Выборы в США: кто где выигрывает?

На сегодняшний день ситуация такова, что Камала Харрис и Тим Уолц сохраняют небольшое преимущество лишь в одном из семи решающих штатов — Мичигане. Этот штат для демократов остаётся последним бастионом, за который ещё можно биться. В остальных шести штатах ветер перемен уже дует в сторону республиканцев, причём с разной силой. И если тенденции сохранятся, Трамп и Вэнс могут одержать сокрушительную победу. Что, согласитесь, было бы достаточно обидным ударом для демократов, особенно после их триумфа на прошлых выборах.

Конечно, до выборов ещё две с половиной недели, а это в политике США целая вечность. Но, как показывает практика, даже в таком ураганном политическом климате шансы у демократов тают на глазах, и им, вероятно, придётся рассчитывать на всё те же известные «мертвые души», которые появятся на почте ровно в день выборов. А иначе, как же ещё можно противостоять политическому шторму, который унес с собой поддержку населения?

Время перемен и предвыборная лихорадка

Как бы там ни было, финальная развязка гонки за Белый Дом ещё впереди, и, безусловно, эта кампания запомнится не только ураганом, но и новыми политическими интригами. Противостояние двух политических лагерей вновь становится своего рода шоу, где решающим фактором может оказаться как человеческий фактор, так и каприз природы.

Как говорится, «когда ураган дует в твою сторону — используй его по максимуму». Трамп, похоже, это уже понял.

Лев Крымский.

Просмотры: 2 191