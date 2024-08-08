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Выдача ипотеки в России с начала года сократилась на 13%
иллюстрация: открытые источники

Выдача ипотеки в России с начала года сократилась на 13%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 08.08.2024

В России с января по июль было выдано на 13% меньше ипотечных кредитов по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом говорится в презентации к докладу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Выдача ипотечных кредитов в РФ на 1 августа 2024 года снизилась на 13% по сравнению с таким же периодом 2023 года — до 864 тысячи договоров, — говорится в докладе.

Также там отмечается, что объем выдачи ипотеки снизился в тех же пропорциях и на 1 августа он составил 3,2 трлн рублей. При этом Хуснуллин уточнил, что до конца 2024 года года отрасль должна перешагнуть планку в 100 млн квадратных метров жилья.

Вместе с тем, в презентации отмечается, что объем строительства в России начиная с 2019 года вырос почти на 35% — до почти 1,3 трлн рублей. В ходе совещания Хуснуллин добавил, что по итогам первого полугодия текущего года рост отечественной строительной отрасли составил 4%.

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Сейчас, по словам вице-премьера, на этапе строительства находятся 165 млн квадратных метров жилья — это на 7% больше, чем за аналогичный срок 2023 года. С января по июль было простроено более 61 млн квадратных метров жилья, что на 2% больше, чем годом ранее, уточнил он.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить ситуацию на рынке ипотечного кредитования, чтобы выяснить влияние на нее льготной программы для семей с детьми.

источник: «Российская газета»

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