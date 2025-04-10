Выдача IT-ипотеки в РФ фактически приостановилась

Льготная ипотечная программа для IT-специалистов фактически приостановлена, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью газете «Известия». Выдача IT-ипотеки серьёзно замедлилась из-за недостаточной поддержки банков, считает вице-премьер.

Напомним, в прошлом году эту программу продлили до 2030 года, при этом условия программы изменились. Ставку по IT-ипотеке повысили с 5 до 6% годовых, одновременно из программы исключили Москву и Санкт-Петербург. Максимальная сумма льготного кредита составила 9 млн рублей.

Власти не планируют запускать новые льготные ипотечные программы, однако действующие программы могут расширить, заявил Хуснуллин. Одна из предлагаемых мер поддержки — увеличение суммы субсидируемого кредита по семейной ипотеке. Во многих регионах действующего лимита 6 млн рублей уже недостаточно для покупки жилья.

По оценке вице-премьера, бюджетные расходы на поддержку существующих проектов уже превышают 1 трлн рублей. Это средства, которые требуются, чтобы удержать взятые обязательства.

источник: ЦИАН