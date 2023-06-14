 Выехали «на природу» и заблудились. Крымские спасатели пришли на помощь

Сегодня днем, в 13:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Ивановка Симферопольского района в горно-лесной местности заблудились мужчина и женщина на личном автотранспорте и не могут самостоятельно найти обратную дорогу. Крымские спасатели отреагировали немедленно и оперативно выехали на помощь автотуристам.

По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску мужчины и женщины, после чего указали им безопасный обратный маршрут. В медицинской помощи они не нуждались, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано: 4 человек личного состава и 1 единица техники.

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