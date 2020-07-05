Выезд нарколога на дом: преимущества и особенности услуги от клиники «Равновесие»

Наркомания – бич современного времени. Этому заболеванию больше всего подвержены молодые люди и лица с нарушенной психикой, которые не могут самостоятельно справляться с жизненными проблемами и подвержены влиянию посторонних. Лечение этого недуга возможно разными способами. Клиника «Равновесие» предлагает осуществлять его на дому. На сайте https://nevroz.com/psihiatriya/psihiatr-narcolog/ можно найти записаться на прием к психиатру-наркологу для профессиональной консультации.

Лечение наркомании на дому: почему стоит выбрать

Часто наркоманы отказываются принять наличие у них заболевания, не соглашаются или бояться обращаться в специализированные заведения. Справиться с отрицанием проблемы возможно только посредством грамотного психологического внушения. Именно это является основной задачей приезжего специалиста. Оказывают эксперты и другие услуги – это:

снятие ломки и детоксикация;

кодирование;

коррекция психологических расстройств, вызванных длительным приемом наркотических веществ;

консультирование близких;

назначение лекарственных препаратов для нормализации сна и психоэмоционального состояния.

Эффективность домашнего лечения обуславливается нахождением больного в привычных для него условиях. Он и его родные могут быть уверенны в сохранении полной конфиденциальности. Но не во всех случаях допускается подобный способ решения проблемы.

Когда нельзя лечить наркоманию в домашних условиях

После консультации и первичного визита эксперты клиники «Равновесие» могут рекомендовать помещение больного в стационар. Это важно в сложных случаях, когда пациенту требуется круглосуточный контроль со стороны квалифицированного медицинского персонала.

Отказаться от госпитализации не получится, если человек имеет серьезные хронические заболевания. Это патологии сердца и сосудов, внутренних органов, крови, системного аппарата.

Психические расстройства, провоцирующие неадекватное поведение, нельзя оставлять без внимания. Агрессия, склонность к суициду относятся к таким нарушениям.

Показаниями к стационарному лечению выступают также инсульты, инфаркты, гипертонические кризы в анамнезе больного.

Можно записаться в клинику Равновесие и на сайте https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/, чтобы вызвать нарколога на дом и выбрать вместе с ним оптимальный способ оказания помощи. Специалист выполнит первичный осмотр, изучит историю болезни, поможет уговорить пациента на госпитализацию, если в этом будет необходимость. Обращение к врачам клиники возможно в любое время суток. Также у них можно получить онлайн-консультацию.