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Выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками, чтобы продлить отдых — мнение эксперта
иллюстрация: pikist.com

Выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками, чтобы продлить отдых — мнение эксперта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:01 20.12.2023

Выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками, чтобы продлить отдых? Объясняет в своём материале Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Декабрь не самый плохой месяц для использования отпуска. Если выбирать между декабрем и январем однозначно выгоднее будет уйти в отпуск в декабре.

Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов таком месяце. Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило — чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату.

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Так, январе 2024 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов). Учитывая это, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами.

В январе стоимость одного рабочего дня скорее всего будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного «по среднему». Поэтому чтобы не потерять в деньгах, в январе имеет смысл поработать.

Если же вы хотите подлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре 2023г. В декабре 2023 года 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно.

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