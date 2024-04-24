Выгодно ли брать отпуск в мае — эксперты поясняют

Приближаются майские праздники, и некоторые россияне, желающие продлить период выходных, думают о том, чтобы взять отгул или отпуск в мае. Выгодно ли получать отпускные в этом месяце, расскажут эксперты Авито Работы. Ранее они выяснили, в каких месяцах выгоднее всего уходить в отпуск.

Если не учитывать различные переменные в виде больничных, повышений, переходов на новое место, то при расчете отпускных учитывается средний дневной заработок за последние 12 месяцев, который умножается на количество дней отдыха. Это важно, так как зарплата зависит от числа отработанных дней в месяце. Поэтому для того, чтобы получить больше отпускных, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль (23 дня), август (22 дня) и октябрь (23 дня).

В мае брать отпуск или отгулы невыгодно — в 2024 году рабочих дней в этом месяце всего 20, а значит отпускные будут в меньшем размере, чем если бы работник ушел в отпуск в июле, августе или октябре.

Чтобы продлить майские праздники, можно взять отгул, но в этом случае нужно знать о возможных «накоплениях» в виде дополнительных выходных. Сотрудники могут получить отгулы за сверхурочные и/или работу в праздники и выходные. Сверхурочные имеют накопительное свойство, то есть за два часа переработок специалист должен получить не менее двух часов отдыха. В свою очередь, праздники и выходные компенсируются в одинарном размере отгула.

Отгулы можно получить не только по рабочим причинам, но и в связи с прохождением медицинских процедур. Например, специалисту до 40 лет диспансеризация дает право взять законный отгул раз в три года, а сотрудникам старше 40 лет положены ежегодные отгулы для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, удобный дополнительный выходной могут получить доноры крови.

Вместе с тем для 27% россиян, наоборот, выход на работу в майские праздники становятся способом дополнительно заработать или получить другие дни отдыха. Так, 22% участников опроса сообщили, что за работу в праздничные дни они получают выплату в двойном размере, 6% — выплату в одинарном размере, 9% получают надбавку или премию за переработки, а 5% — дополнительные выходные в качестве компенсации.