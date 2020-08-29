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Выгодный отдых в России: туристы «заработали» почти полтора миллиарда рублей кешбэка
Фото: минкурортов РК

Выгодный отдых в России: туристы «заработали» почти полтора миллиарда рублей кешбэка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 29.08.2020

Туристы — жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд. рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.

У нас на данный момент предварительные итоги, платежная система «Мир» сейчас еще досчитывает. В целом покупок — на 1 млрд. 400 млн. рублей, — передает ТАСС слова Догузовой.

Глава агентства оценила предварительные результаты программы, как позитивные. Особенно в свете сжатых сроков, отведенных на ее подготовку и короткого периода ее действия — с 21 по 28 августа.

Летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как ее запустили, а учитывая пока невысокую популярность осенних туров по России, результаты программы мы оцениваем, как позитивные, — подчеркнула Догузова.

Цель программы — поддержка внутреннего туризма в России после пандемии COVID-19. Правительство выделило на это 15 млрд. рублей.

Также отмечается, что спрос на отдых внутри страны значительно вырос. Не только из-за международных ограничений, но и программы кешбэка, когда путешественники могут вернуть часть потраченных денег. Самыми популярными направлениями этого лета стали: Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Также россияне часто покупали экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Калининград. По данным туроператоров за неделю продажи выросли на 20-25%. Опыт удался, поэтому до конца года планируется второй этап программы кешбэка, сообщает Ростуризм.

Выгодный отдых в России: туристы «заработали» почти полтора миллиарда рублей кешбэка

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