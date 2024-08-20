Выходной ко Дню знаний — как взять? Подробная инструкция для родителей

В 2024 году празднование Дня знаний в России перенесено с воскресенья, 1 сентября, на понедельник, 2 сентября. Для многих родителей важно провести этот день с детьми, отправляющимися в школу. Эксперты Авито Работы рассмотрели, какими способами работающие россияне могут получить выходной на День знаний.

1. Оплачиваемый отпуск на один день

Если у вас есть неиспользованные дни оплачиваемого отпуска, вы можете взять один из них на 2 сентября. Этот способ позволит вам провести день с ребенком, сохранив при этом заработную плату.

Шаги:

Убедитесь, что у вас есть доступные дни отпуска, которые можно использовать. Заранее уведомите работодателя о своем намерении взять один день отпуска и убедитесь, что это не вызовет накладок с графиками коллег. Если ваш отпуск уже запланирован на другой период, попросите работодателя перенести его часть на 2 сентября.

2. Отпуск без сохранения заработной платы

Если оплачиваемый отпуск уже использован или вы не хотите тратить его на один день, вы можете воспользоваться отпуском за свой счет. Этот вариант доступен всем работникам, но есть категории, которым работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска.

Шаги:

Напишите заявление на отпуск без сохранения заработной платы и передайте его своему работодателю. Ожидайте одобрения. Работодатель может дать вам отпуск на один день без сохранения зарплаты. Если вы относитесь к льготной категории сотрудников, отказать вам не могут.

Кому работодатель не имеет права отказать в отпуске за свой счет:

Участники Великой Отечественной войны.

Работающие пенсионеры по старости.

Родители и супруги погибших военнослужащих и сотрудников госучреждений.

Люди с инвалидностью.

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Доверенные лица избирательных объединений и кандидатов.

Совместители (если отпуск на основной работе длиннее).

Работники, совмещающие работу и обучение.

Одинокие родители с ребенком до 14 лет, родители с двумя и более детьми или с ребенком с инвалидностью до 18 лет.

Гражданские и муниципальные служащие (по семейным и уважительным причинам).

Супруги военнослужащих (если отпуск совпадает с отпуском военнослужащего).

В других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами либо коллективным договором.

3. Отгулы за сверхурочную работу или работу в выходной день

Если вы ранее работали в выходные или праздничные дни, у вас есть право на оплату работы в двойном размере или дополнительный день отдыха — отгул. Этот дополнительный выходной можно использовать 2 сентября, чтобы провести День знаний с ребенком.

Шаги:

Вспомните, были ли у вас сверхурочные часы или работа в выходные дни. Убедитесь, что у вас есть возможность взять отгул. Сообщите своему работодателю о желании использовать отгул 2 сентября вместо повышения оплаты за переработку. Оформите использование отгула на 2 сентября в кадровой службе вашей организации.

4. Донорский выходной

Если вы являетесь донором, вам положен дополнительный оплачиваемый выходной день, который по согласованию с работодателем можно использовать в удобный для вас день, в том числе и 2 сентября.

Сообщите своему работодателю о намерении воспользоваться донорским выходным днем 2 сентября. Вы сможете провести День знаний с ребенком, не теряя в зарплате и официальных днях отпуска.

Просмотры: 7