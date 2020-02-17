Выходные дни на Ангарском перевале и плато Ай-Петри без травм не обошлись

В МЧС России в Крыму отмечают: туристы, вопреки предупреждениям спасателей, продолжают пренебрегать правилами безопасности при катании на сноутюбах и санках, получая различные травмы. За выходные дни спасатели, находящиеся на патрулировании в горно-лесной местности, оказали помощь 3 туристам. Хроника событий в субботу: