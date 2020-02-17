Выходные дни на Ангарском перевале и плато Ай-Петри без травм не обошлись

В МЧС России в Крыму отмечают: туристы, вопреки предупреждениям спасателей, продолжают пренебрегать правилами безопасности при катании на сноутюбах и санках, получая различные травмы. За выходные дни спасатели, находящиеся на патрулировании в горно-лесной местности, оказали помощь 3 туристам. Хроника событий в субботу:
- в 13:50 сотрудникам Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС», патрулирующим на Ангарском перевале, поступила информация — в районе туристической стоянки Школьная поляна подросток (житель пгт. Гвардейское Симферопольского района 2006 г.р.), катаясь на санках, получил травму головы. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей. Прибыв на место ЧП, спасатели оказали первую помощь пострадавшему и на носилках транспортировали его к автомобилю скорой помощи.
- в 17:25 специалистам Алуштинского АСО снова поступил вызов. Мужчина (житель г. Симферополь, 1992 г.р.), катаясь на санках, повредил кисть. Спасатели оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность. В госпитализации пострадавший не нуждался.
- В 12:00 спасателям Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС», находящимся на патрулировании на плато Ай-Петри, поступила информация о том, что мужчина (житель г. Севастополь), при катании на надувном тюбе получил перелом лучезапястной кости левой руки. Специалисты иммобилизовали травмированную конечность и сопроводили пострадавшего к машине скорой помощи.
Специалисты в очередной раз напоминают — чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо строго соблюдать меры безопасности:
- Кататься на сноутюбе можно только в строго отведенном для этого месте.
- Перед спуском с горки необходимо проверить, чтобы на пути не было людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.
- Не отпускайте детей кататься одних. Помните, что у детей притуплено чувство опасности.
- Не надувайте санки выше нормы.
- Нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежать на ней при спуске.
- Садиться в тюбинг нужно, как на стул — откинуться назад и согнуть ноги в коленях.
- Опасно садиться на «ватрушку» вдвоем, из него можно вылететь.
- Нельзя прикреплять сноутюбы друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.
- В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.
- Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов.
- Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес).
- Также необходимо следить, чтобы путь, по которому движутся санки, не проходил по льду, который может треснуть.
- Категорически воспрещается привязывать «надувные санки» к машине или снегоходу.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.