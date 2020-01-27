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Выходные дни в горах Крыма - травмы, травмы, травмы

Выходные дни в горах Крыма — травмы, травмы, травмы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:18 27.01.2020

Несмотря на рекомендации спасателей о соблюдении отдыхающими правил безопасного поведения во время зимнего отдыха, случаев травмирования в горах Крыма меньше не становится. Хроника минувших выходных дней:

  • 26 января во время патрулирования на плато Ай-Петри в 12:20 спасателям Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что женщина, катаясь на надувном тюбе в районе метеостанции, получила травму головы и сильные ушибы. Специалисты, прибывшие на помощь пострадавшей (жительнице Севастополя 1975 г.р.), уложили ее на носилки, эвакуировали со склона горы и передали сотрудникам скорой помощи.
  • В этот же день в 15:35 сотрудникам Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС», находящимся на патрулировании на плато Ай-Петри, сообщили, что требуется помощь мужчине, получившему травму ноги во время катания на сноутюбе в районе 26-го км трассы Бахчисарай-Ялта. Самостоятельно пострадавший (житель Севастополя 1985 г.р.) передвигаться не мог. Спасатели, прибыв на место ЧП, оказали ему первую помощь. После этого на носилках мужчину транспортировали к служебному автомобилю и доставили в с. Соколиное, где передали сотрудникам скорой помощи.
  • В 15:25 на оказание помощи также отправились спасатели Алуштинского АСО, патрулировавшие на Ангарском перевале. Им сообщили, что жительница г. Евпатория 2007 г.р., катаясь на санках в районе Школьной поляны, получила травму головы. По прибытию на место ЧП, специалисты оказали ей первую помощь и транспортировали к площади Ангарского перевала, передав бригаде скорой помощи.

Выходные дни в горах Крыма - травмы, травмы, травмы

  • Немного позже, в 17:10 сотрудники Алуштинского АСО оказали помощь ребенку 2015 г.р., травмировавшемуся при катании на санках в районе Школьной поляны. Девочку эвакуировали к площади Ангарского перевала и передали медикам.

Выходные дни в горах Крыма - травмы, травмы, травмы

  • Днем ранее — 25 января — сотрудники Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушке (жительнице Севастополя 1993 г.р.), которая при катании на «ватрушке» повредила реберный отдел брюшной полости. Спасатели транспортировали пострадавшую с горы и передали сотрудникам скорой помощи.

Выходные дни в горах Крыма - травмы, травмы, травмы

Наши сотрудники осуществляют патрулирование горно-лесной местности, и в любом случае, наши спасатели всегда готовы к оказанию помощи пострадавшим. Но, если вы пренебрегаете рекомендациями МЧС, то спасательная служба не станет гарантией вашей безопасности! Помните, вы рискуете не только своей жизнью, но жизнями своих детей, родных и близких! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Выходные дни в горах Крыма - травмы, травмы, травмы

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