Выходные дни в горах Крыма — травмы, травмы, травмы

Несмотря на рекомендации спасателей о соблюдении отдыхающими правил безопасного поведения во время зимнего отдыха, случаев травмирования в горах Крыма меньше не становится. Хроника минувших выходных дней:

Наши сотрудники осуществляют патрулирование горно-лесной местности, и в любом случае, наши спасатели всегда готовы к оказанию помощи пострадавшим. Но, если вы пренебрегаете рекомендациями МЧС, то спасательная служба не станет гарантией вашей безопасности! Помните, вы рискуете не только своей жизнью, но жизнями своих детей, родных и близких! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.