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Выходные в крымских горах: снежно, весело, больно

Выходные в крымских горах: снежно, весело, больно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:33 29.01.2024

За прошедшие выходные «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь пострадавшим – любителям активного отдыха в снежных крымских горах.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, осуществляющие патрулирование на Ангарском перевале, 27 и 28 января оказали помощь двум пострадавшим: мужчине, который поскользнулся и травмировал ногу, и женщине, получившей ушиб спины при катании на санках. Спасатели оказали мужчине первую помощь, после чего передали медработникам. Женщину на мотовездеходе эвакуировали к личному авто, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Выходные в крымских горах: снежно, весело, больно

Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» 28 января во время патрулирования на плато горы Ай-Петри оказали помощь женщине, получившей травму бедра при катании на сноуборде. Спасатели посредством спинального щита транспортировали ее к служебному автомобилю и доставили в с. Соколиное, где передали сотрудникам «Скорой помощи».

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Выходные в крымских горах: снежно, весело, больно

Фото: КРЫМ-СПАС.

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