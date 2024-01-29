Выходные в крымских горах: снежно, весело, больно

За прошедшие выходные «КРЫМ-СПАС» трижды оказывал помощь пострадавшим – любителям активного отдыха в снежных крымских горах.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, осуществляющие патрулирование на Ангарском перевале, 27 и 28 января оказали помощь двум пострадавшим: мужчине, который поскользнулся и травмировал ногу, и женщине, получившей ушиб спины при катании на санках. Спасатели оказали мужчине первую помощь, после чего передали медработникам. Женщину на мотовездеходе эвакуировали к личному авто, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» 28 января во время патрулирования на плато горы Ай-Петри оказали помощь женщине, получившей травму бедра при катании на сноуборде. Спасатели посредством спинального щита транспортировали ее к служебному автомобилю и доставили в с. Соколиное, где передали сотрудникам «Скорой помощи».

Фото: КРЫМ-СПАС.