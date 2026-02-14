Выходные в Крыму: относительное тепло и дожди

Все-таки мы входим в этап подготовки смены климатических сезонов, который будет нам время от времени выбрасывать такие сюрпризы от нашей небесной канцелярии, как с положительным, так и с отрицательным знаком, — отметил он.

В субботу, по прогнозу метеоролога, на Крым выйдет центр циклона, поэтому довольно пасмурная и дождливая погода будет в течение суток, а температура воздуха практически не покажет никакие колебания — ночью и днем примерно от +6 до +9 градусов.

В воскресенье в ночь выглянет гребень антициклона, поэтому распогодится, температура под утро составит +3…+6. Ну, а первая часть дня будет достаточно погожей. Во второй, ближе к вечеру подойдет очередная фронтальная система, которая приведет к натеканию облачности и переходу ее в дождевое состояние. Температурный режим довольно комфортный — от +12 до +15 градусов, — обозначил специалист.

Метеоролог заметил, что температурный фон в эти дни существенно превышает положенную в это время года климатическую норму.

Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание — морозы и мокрый снег.

источник: РИА Новости Крым