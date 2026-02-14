Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Выходные в Крыму: относительное тепло и дожди
Новости Республики
Выходные в Крыму: относительное тепло и дожди
фото: © РИА Новости . Кирилл Каллиников

Выходные в Крыму: относительное тепло и дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 14.02.2026

На выходных погода в Крыму снова будет носить неустойчивый характер. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Все-таки мы входим в этап подготовки смены климатических сезонов, который будет нам время от времени выбрасывать такие сюрпризы от нашей небесной канцелярии, как с положительным, так и с отрицательным знаком, — отметил он.

В субботу, по прогнозу метеоролога, на Крым выйдет центр циклона, поэтому довольно пасмурная и дождливая погода будет в течение суток, а температура воздуха практически не покажет никакие колебания — ночью и днем примерно от +6 до +9 градусов.

В воскресенье в ночь выглянет гребень антициклона, поэтому распогодится, температура под утро составит +3…+6. Ну, а первая часть дня будет достаточно погожей. Во второй, ближе к вечеру подойдет очередная фронтальная система, которая приведет к натеканию облачности и переходу ее в дождевое состояние. Температурный режим довольно комфортный — от +12 до +15 градусов, — обозначил специалист.

Метеоролог заметил, что температурный фон в эти дни существенно превышает положенную в это время года климатическую норму.

Узнайте больше:  В Крыму ФСБ выявила мини-ячейку международных террористов-вербовщиков мусульман

Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание — морозы и мокрый снег.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.