Выморочное имущество: нотариусы помогают пополнять госбюджет﻿

После смерти человека его имущество получают наследники. Если же человек проживал один, не сделал завещания и по закону у него нет наследников, оставшееся после него имущество становится выморочным и передается государству. В 2023 году нотариусы выдали более 6 тысяч свидетельств о праве на наследство по закону на выморочное имущество, что на 18% превышает показатель 2022 и на 61% — показатель 2021 года.

Среди регионов, где в прошлом году выдавалось больше всего свидетельств на «выморочное» наследство, помимо двух столиц, также Кировская, Свердловская, Саратовская, Волгоградская и Челябинская области, Татарстан, Красноярский и Краснодарский край.

Как все устроено? Невостребованная недвижимость переходит в муниципальную собственность, а деньги со счетов и вкладов — в федеральный бюджет через территориальные отделы Росимущества. По общему правилу они могут в бессрочном порядке обратиться к нотариусу с запросом на получение соответствующего свидетельства.

Также нотариусы в инициативном порядке обращаются в госорганы с информацией об известном им выморочном имуществе, предлагают оформить права на него. И таким образом способствуют пополнению жилищного фонда и государственной казны. Сведения о недвижимости покойного человека нотариус может получить по запросу в Росреестр. А данные о счетах одиноких умерших граждан — благодаря электронному взаимодействию с такими крупными банками, как, например, Сбербанк и ВТБ.

Запросы могут направляться в различные кредитные организации. Также информация обо всех счетах, которые открыты на имя определенного человека в любых российских банках, есть в ФНС — и мы эти данные можем получить, — делится опытом нотариус г. Москвы Екатерина Лексакова, которая выявила на счетах умерших одиноких граждан более 20 млн рублей, и оформила права на наследство для получения этих вкладов территориальным управлением Росимущества в городе Москве.

Важно отметить, что имущество, оставшееся без владельца и без претендентов на наследство, нередко привлекает внимание аферистов. Схемы бывают разные. Одна из них — злоумышленники узнают о смерти одиноких граждан и приносят нотариусам поддельные документы. Известен, например, случай, когда молодая женщина пыталась получить наследство сожителя своей матери. Пара одновременно погибла в аварии, а предприимчивая девушка раздобыла поддельные документы об их браке. Хотела через этот «мостик» добраться до оставшегося после мужчины наследства, которое по факту являлось выморочным.

Есть умельцы, которые предъявляют поддельные свидетельства о рождении или даже об удочерении или усыновлении. Некоторые пытаются ссылаться на липовые завещания, например, удостоверенные когда-то органами местного самоуправления. Еще одна схема: злоумышленник выдает себя за умершего одинокого человека, подделав паспорт, и пытается продать его квартиру. Или паспорт используется настоящий, а вместо покойного преступники находят похожего на него человека. Иногда за выморочным имуществом охотятся целые преступные группы.

Нотариусы стараются не допустить незаконного присвоения злоумышленниками чужой недвижимости и денег, используя для этого имеющиеся инструменты. Оповещают госорганы о выявлении выморочного имущества и подозрительных лицах, проявляющих интерес к нему.

Отдельно стоит сказать, что нотариусы нередко обращаются в правоохранительные органы с информацией о фактах исчезновения средств со счетов умерших людей. Правда, в случае с деньгами есть и другая проблема — «осиротевшие» накопления могут просто зависнуть в банке.

У кредитных организаций есть определенный алгоритм действий в отношении вкладов и счетов ушедших из жизни клиентов. Так, например, прекращается исполнение распоряжений о перечислении и выдаче денег, если это не завещательные и иные распоряжения, предусмотренные законом. Также прекращается действие доверенностей, поручений на перевод денежных средств и автоплатежей. А если банк не знает, что клиент умер? Забытые деньги могут, например, переводиться на вклад до востребования с символическими процентами. Если речь идет о счетах, по которым давно не было операций, банк имеет право закрыть их в судебном порядке. Присвоить невостребованные средства себе кредитная организация не может. Правда, обязанности передавать их в государственный бюджет у нее тоже нет. Как итог: деньги лежат невостребованными на счетах в банках вместо того, чтобы стать источником доходов государственной казны. Нотариальные палаты субъектов РФ периодически поднимают этот вопрос. Так, например, в этом году на заседании правления Московской городской нотариальной палаты была сформирована профильная рабочая группа. Ее цель — во взаимодействии с территориальным управлением Росимущества по г. Москве создать оптимальный механизм для передачи выморочного наследства в виде банковских вкладов законному наследнику — государству. источник: Федеральная нотариальная палата